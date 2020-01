Incidente nel Comasco, ciclista investito e ucciso da un’auto

Tragedia in provincia di Como. Un ciclista di 78 anni di Seregno è morto in ospedale per le ferite riportate dopo essere stato investito questa mattina intorno alle 10:45 sulla provinciale Valassina tra Arosio e Inverigo da un'auto su cui viaggiavano due ottantenni, fratello e sorella residenti a Milano. L’uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Monza, dove nel pomeriggio è deceduto.

Ricoverati a Erba anche i due ottantenni, la cui auto è finita nel fosso accanto alla strada dopo l’impatto. Entrambi non sono in gravi condizioni.