Incidente stradale nella notte a Fino Mornasco: un morto e tre feriti

È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte, intorno alle 2.50, a Fino Mornasco (in provincia di Como). Un’auto e un furgone, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate violentemente in un tratto rettilineo della ex statale dei Giovi, al confine con Vertemate con Minoprio (nella medesima provincia). La vittima, un uomo residente a Zerbolo (nel Pavese), è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Cantù ed è deceduta poche ore dopo. Un 55enne di Dorno (in provincia di Pavia) ha subito un trauma al torace. Gli altri due, giovani residenti in Brianza, hanno riportato soltanto contusioni.