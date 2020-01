Ladri si sono introdotti nell’appartamento milanese della top model Vittoria Ceretti, 21enne bresciana tra le indossatrici più richieste sulle passerelle di tutto il mondo (nella foto, una sfilata Chanel a Parigi). A quanto riportano il Corriere della Sera e Il Giorno, Ceretti ha scoperto il furto e allertato la polizia venerdì scorso, 3 gennaio.

Bottino da 80mila euro

Secondo i primi accertamenti i ladri avrebbero scassinato un ingresso secondario dell’abitazione, situata in via Morigi, in zona Cinque Vie. Una volta all’interno dell’appartamento si sono impossessati di abiti firmati e di alcuni gioielli, per un valore complessivo di circa 80 mila euro, oltre a un paio di migliaia di euro in contanti.

I precedenti

Si tratta dell’ultimo di una serie di furti avvenuti durante le feste a Milano ai danni di personaggi di spicco, tra cui la influencer Taylor Mega e un facoltoso imprenditore che abita vicino a corso Monforte.