Partono oggi i saldi invernali a Milano e nelle altre città lombarde. Gli sconti avranno una durata massima di 60 giorni: l’ultimo giorno di vendita in saldo sarà martedì 3 marzo 2020.

Le previsioni di spesa

Secondo Confesercenti 4 italiani su 10 approfitteranno degli sconti stagionali, ma per Federconsumatori e Codacons le vendite subiranno un calo che va dall'1,3% fino al 10% rispetto al 2019. A fare acquisti, calcola l'Ufficio Studi di Confcommercio, saranno 15 milioni di famiglie per una spesa media di 324 euro, circa 140 euro pro capite. Previsioni molto meno ottimistiche per le associazioni di consumatori: secondo il Codacons la spesa media a famiglia sarà di 145 euro, anche a causa del progressivo successo del Black Friday.

I consigli del Codacons

Il Codacons inoltre ha diffuso una serie di consigli per evitare truffe, ricordando che la merce in saldo deve essere della stagione passata e non fondi di magazzino. Meglio, poi, fare un giro per negozi nei giorni precedenti all’inizio dei saldi, segnando il prezzo di ciò che interessa: così si può verificare l’effettivo sconto praticato e andare a colpo sicuro. Importante anche iniziare gli acquisti con le idee chiare: così si è meno influenzabili e si corre meno il rischio di tornare a casa con cose di cui non si ha bisogno. Infine, non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato.