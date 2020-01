Un 43enne, originario di Monza, è stato denunciato a piede libero per aver minacciato (servendosi anche di un bastone) i clienti di alcuni locali pubblici del centro di Lecco. Per fuggire dalla polizia, che era intervenuta per identificarlo, l’uomo si è tuffato nel lago. La gelida temperatura dell’acqua lo ha però convinto a tornare a riva, dove gli agenti lo stavano aspettando. Il questore, vista la pericolosità del soggetto, in queste ore ha emesso un foglio di via obbligatorio, intimandogli di lasciare la città.

Gli episodi

Il primo caso è avvenuto qualche giorno fa: il 43enne ha preso di mira una famiglia che stava facendo colazione. Nella mattinata di ieri, invece, l’uomo è entrato in un altro bar, armato di bastone, contro il personale del locale e i clienti. Il monzese è stato anche visitato, ma non si è ritenuto necessario avviare un trattamento sanitario obbligatorio.