Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 4-5 gennaio

Come ogni prima domenica del mese, torna l’appuntamento con gli ingressi gratuiti nei musei cittadini. Per i bambini, fino al 6 gennaio, Palazzo Lombardia ospita una serie di iniziative tra cui pista di pattinaggio e giochi di magia. Ultima occasione per visitare, a Varese, la grande mostra su Renato Guttuso, allestita ai Musei Civici di Villa Mirabello.

Torna l’apprezzata iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo per avvicinare i cittadini all’arte. A Milano, porte aperte in 12 istituzioni museali, di cui dieci musei civici oltre alla Pinacoteca di Brera e al Cenacolo Vinciano (su prenotazione).

Milano anni 60 a Palazzo Morando

Palazzo Morando, il museo dedicato a Costume Moda e Immagine, ospita la mostra ‘Milano anni 60. Storia di un decennio irripetibile’: visitabile fino al 9 febbraio, l’esposizione raccoglie fotografie, manifesti, riviste, arredi e oggetti di design, testimonianze del fermento creativo che, negli anni del boom economico, caratterizzò il capoluogo lombardo. Orari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 10.00 - 20.00, giovedì 10.00 - 22.30.

L’esercito di terracotta alla Fabbrica del Vapore

Alla Fabbrica del Vapore, fino al 9 febbraio, sbarca un’esposizione dedicata al celebre Esercito di terracotta cinese: trecento pezzi, tra soldati e oggetti, per "la più grande e completa ricostruzione", spiega il curatore Fabio Di Gioia, della colossale area archeologica che risale a 2.200 anni fa e si trova a Xi'an, nella parte orientale del Paese asiatico. Un percorso di 1.800 metri quadri, con 170 soldati, e sale espositive dove la fruizione è al centro, pensato soprattutto per le scuole. Orari: da mercoledì a lunedì 10.00 – 20.00, giovedì 10.00-23.00, martedì su prenotazione gruppi

Artemisia Gentileschi al Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini ospita fino al 26 gennaio L'adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi. Scelto come "Capolavoro per Milano 2019" ed esposto per la prima volta nel capoluogo lombardo, il dipinto di imponenti dimensioni (circa tre metri per due) fa parte di un ciclo decorativo realizzato per la cattedrale di Pozzuoli fra il 1636 e il 1637. Orari: martedì-domenica 10.00-18.00.

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Renato Guttuso ai Musei Civici di Villa Mirabello, Varese

Venticinque dipinti di Renato Guttuso, uno dei più interessanti artisti e intellettuali del Novecento italiano, vengono per la prima volta presentati nel capoluogo lombardo, in un percorso a temi che permette di valorizzare i dipinti e l'apparato fotografico, per la maggior parte inedito. La mostra, ai Musei Civici di Villa Mirabello, si potrà visitare fino al 6 gennaio 2020. Orari: martedì-domenica: 9.30-12.30 e 14-18

Eventi per bambini

Iniziative a Palazzo Lombardia

Palazzo Lombardia ospita, fino al 6 gennaio, una serie di iniziative per grandi e piccoli. Dalle 10.30 alle 18.00 (con pausa dalle 12.30 alle 14.30) i bambini possono divertirsi con giocattoli e giochi di magia, mentre gli ingressi al palazzo e l'atrio istituzionale di Palazzo Pirelli ospitano alcuni presepi provenienti dal Museo del presepio di Dalmine. In piazza Città di Lombardia, poi, fino al 20 gennaio c’è la pista di pattinaggio sul ghiaccio.