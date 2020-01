Sondrio, incidente in montagna: grave escursionista di 61 anni

Un uomo di 61 anni è precipitato in un canale ghiacciato e stretto per 300 metri, durante un'escursione alpinistica a 1800 metri circa sulle Alpi Orobie, in località Trona Soliva, nel territorio comunale di Gerola Alta (Sondrio). Adesso l'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. La prognosi è riservata per via delle importanti lesioni riportate nella caduta, dovuta a una disattenzione o alla perdita dell'orientamento.