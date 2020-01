Colpo da 400mila euro in una casa a Milano: rubati gioielli e lingotti

Due furti da centinaia di migliaia di euro sono stati messi a segno nei giorni scorsi nel centro di Milano, rispettivamente in un appartamento e in un negozio di abbigliamento situato nel Quadrilatero della moda.

Il furto in via Vincenzo Monti

Nel primo caso è stata svaligiata un’abitazione in via Vincenzo Monti: i ladri si sono introdotti in casa utilizzando una fiamma ossidrica, quindi hanno aperto la cassaforte portando via 200mila euro in lingotti d'oro, monete da collezione del valore di 100mila euro, gioielli per 50mila euro e orologi Rolex per 35 mila. Il proprietario, un 28enne, si è accorto del furto al ritorno dalle vacanze natalizie.

Il colpo in un negozio di pellicce

Il secondo colpo è stato messo a segno ieri ai danni di un negozio in via del Gesù. Qui i malviventi si sono impossessati di due pellicce da 120mila euro l'una, tre giubbini da 10mila euro, un altro da 18mila e un abito maschile da 6mila. La titolare, una donna di 54 anni, ha trovato la porta del retro scassinata. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza del palazzo.