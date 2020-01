Vigevano, ubriachi minacciano medici al pronto soccorso: due denunce

Due giovani, un ragazzo di 21 anni e una 18enne, sono stati denunciati dai carabinieri per aver dato in escandescenza al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, in provincia di Pavia, durante la notte di Capodanno. L'episodio ha comportato l'interruzione momentanea del servizio a discapito degli altri utenti presenti in quel momento al pronto soccorso.

La vicenda

I due, in evidente stato di ubriachezza, si sono recati in ospedale per ricevere assistenza sanitaria. Poi, a causa dell'attesa, hanno iniziato a minacciare verbalmente e in modo aggressivo le due dottoresse presenti e il resto del personale. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno faticato non poco a riportare la calma. Il 21enne, di orgini albanesi, e la 18enne, ucraina, sono accusati di resistenza a incaricato di pubblico servizio e interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità.