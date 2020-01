Intossicazione da monossido di carbonio: 7 ricoverati nel Lecchese

Sette persone, tra cui due minori di 7 e 10 anni, sono state soccorse poco dopo le 6 di questa mattina in via Fratelli Gilardi, a Dolzago (in provincia di Lecco), per intossicazione da monossido di carbonio. I soggetti sono stati ricoverati tutti in codice giallo tra Lecco e Erba, con sintomi quali cefalea, nausea e vomito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.