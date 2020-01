Incidente sul lavoro a Milano: operaio precipita per 5 metri, è grave

Un operaio di 42 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa cinque metri mentre eseguiva dei lavori in una ditta del Milanese. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di oggi a Lainate, in un’azienda in via Fangio, la Rottami Metalli Italia.

I soccorsi

La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice rosso con l'elicottero all'ospedale S.Gerardo di Monza, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Il 42enne non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato una sospetta frattura del bacino. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.