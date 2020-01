Meteo a Milano: le previsioni dell’1 gennaio

La situazione meteo in città

A Milano bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Anche la giornata di Capodanno trascorrerà all'insegna dell'anticiclone. Tempo ben soleggiato in montagna con clima sempre piuttosto mite. In pianura, specie sui settori centro-meridionali lombardi possibili formazioni nebbiose, specie dalla notte successiva. Venti deboli.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 32 µg/m³.