Si è svolta senza grandi problemi la festa organizzata in piazza Duomo per celebrare l’arrivo del 2020 con il tradizionale "concertone", quest’anno all’insegna dell’ecosostenibilità. Il Comune ha reso noto che a "Milano Capodanno For Future" - questo il nome della serata - erano presenti 20mila persone tra milanesi e turisti, la capienza massima consentita. Si è registrata qualche piccola ressa ai varchi d’ingresso, ma in generale i responsabili dell'ordine pubblico si sono detti soddisfatti per come è trascorso l'evento.

La situazione in Duomo

Da segnalare, infatti, solo piccoli episodi di criminalità: il più grave, l’aggressione a due amici stranieri, uno dei quali ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale, ma non è in pericolo di vita. Un 23enne è stato invece denunciato perché sorpreso in possesso di un taser quando la piazza era ormai deserta, intorno alle 2:30.

Milano Capodanno for Future

Sul palco allestito in piazza Duomo si sono alternati artisti come Myss Keta, Coma Cose e Lo Stato Sociale, oltre al social dj set di Billboard. Ma i temi principali della serata sono stati l’ambiente e il futuro della Terra, argomenti di cui se ne è discusso insieme al presentatore Filippo Solibello, speaker di Rai Radio 2, Ludovica Azzali, direttore di Radio Immaginaria, e l'attivista Federica Gasbarro, unica italiana scelta dalle Nazioni Unite per rappresentare la sua generazione al vertice sul clima dell'Onu e all'Assemblea Generale.

Le altre zone della movida

Ressa esagerata in altre zone di 'movida' della città. In corso Como ci sono stati un paio di feriti lievi per petardi sparati durante i festeggiamenti all'esterno dei numerosi locali presenti in via De Tocqueville, mentre due giovani sono stati aggrediti e rapinati prima dell'alba da un gruppo di altri ragazzi.

Grave episodio, invece, in zona Navigli, in particolare in via Gola, dove all'esterno di un centro sociale alcuni ragazzi hanno appiccato un incendio e poi hanno aggredito i vigili del fuoco.