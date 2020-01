Sei persone sono rimaste intossicate, in maniera non grave, a causa del corto circuito di una caldaia avvenuto ieri sera poco dopo le 22 a Zeme (Pavia), in Lomellina. Sul posto sono intervenuti i medici del 118. Una donna di 32 anni è stata trasportata all'ospedale civile di Vigevano, mentre per gli altri cinque non è stato necessario il ricovero.

Auto distrutta

Sempre nella serata di ieri un'auto è stata distrutta dalle fiamme alla frazione Gallia di Pieve del Cairo, sempre in Lomellina: sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti. Devono ancora essere accertate le cause che hanno provocato l'incendio.