Incendio in un appartamento a Milano, due intossicati lievi

A Milano in un appartamento al secondo piano, in via San Paolino, è divampato un incendio intorno alle 4 della notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, che hanno soccorso cinque persone: una donna di 20 anni e una di 62 sono state trasportate in codice verde all'ospedale San Paolo per lievi sintomi da inalazione di fumi. Le altre tre persone, un uomo di 30 anni, una donna di 28 e una bambina di sei, non hanno avuto bisogno di cure mediche. Il palazzo è stato temporaneamente evacuato.