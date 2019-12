Ruba tre computer da una scuola media, arrestato nel Bresciano

A Lumezzane, nel Bresciano, un uomo di 35 anni è stato arrestato per aver rubato tre computer da una scuola media, in questi giorni chiusa per le vacanze natalizie. I carabinieri sono intervenuti per un controllo dopo aver notato il 35enne, già conosciuto per reati contro il patrimonio, nei pressi dell’istituto. Alla vista dei militari, l’uomo ha provato a scappare ma è stato bloccato con la refurtiva. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la restituzione dei computer alla scuola.