Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 28-29 dicembre

Non mancano a Milano gli appuntamenti culturali in attesa di festeggiare il capodanno. Per i più piccoli, ma anche per i fan più ‘cresciuti’, arriva al Teatro Arcimboldi il film Harry Potter e il calice di fuoco in concerto: la proiezione sarà accompagnata dalle musiche suonate dall’Orchestra Italiana del Cinema.

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana

Harry potter al Teatro Arcimboldi

Sul palco degli Arcimboldi, oggi e domani, arriva il film in concerto Harry Potter e il calice di fuoco. Si tratta di una proiezione che viene accompagnata da musiche suonate dal vivo dall’Orchestra Italiana del Cinema. Appuntamento venerdì alle ore 20, sabato alle 15 e alle 20.

Mostre ed eventi in corso a Milano a dicembre 2019

'In Goude we trust' a Palazzo Giureconsulti

Termina martedì 31 dicembre la mostra 'In Goude We Trust!', dedicata a Jean Paul Goude, illustratore, regista e creativo francese che collabora da 30 anni con Chanel. Parte del percorso espositivo, allestito a Palazzo Giureconsulti, sono i film Égoïste del 1990 e Coco del 1992, disegni, ektachromes tagliati oltre ad una selezione delle sculture luminose esposte al Centre Pompidou di Parigi nel 2017. Fino al 31 dicembre. Orari: lun 14:30 – 19:00 mar mer ven dom 10:00 – 19:00 Giovedì 14:30 – 22:30 sab 10:00 – 22:30

L’esercito di terracotta alla Fabbrica del Vapore

Alla Fabbrica del Vapore, fino al 9 febbraio, si può visitare un’esposizione dedicata al celebre Esercito di terracotta cinese: trecento pezzi, tra soldati e oggetti, per "la più grande e completa ricostruzione", spiega il curatore Fabio Di Gioia, della colossale area archeologica che risale a 2.200 anni fa e si trova a Xi'an, nella parte orientale del Paese asiatico. Un percorso di 1.800 metri quadri, con 170 soldati, e sale espositive dove la fruizione è al centro, pensato soprattutto per le scuole. Orari: da mercoledì a lunedì 10.00 – 20.00, giovedì 10.00-23.00, martedì su prenotazione gruppi

La collezione Thannhauser dal Guggenheim a Palazzo Reale

La mostra ‘Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso’ raccoglie cinquanta tele dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento provenienti dal Guggenheim Museum di New York. Esposte opere di Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas,Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso. Fino all’1 marzo. Orari: Orari: lun 14:30 - 19:30, mar-mer-ven-dom: 09:30 - 19:30, gio: 09:30 - 22:30, sab: 09:30 - 22:30

I love Lego alla Permanente

Prosegue al Museo della Permanente di Milano la mostra ‘I love Lego’, realizzata con oltre 1 milione dei celebri mattoncini colorati. All’interno del percorso espositivo, oltre ad alcune installazioni artistiche, le celebre ambientazioni, piccoli mondi in miniatura ricostruiti nei minimi particolari: intere città, scenari di fantasia tratti da storie di pirati e paesaggi medievali, fino agli splendori della Roma imperiale minuziosamente progettati da RomaBrick, uno dei LUG (Lego© User Group) più antichi d'Europa. Fino al 2 febbraio. Orari: tutti i giorni 9.30-19.30

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Renato Guttuso ai Musei Civici di Villa Mirabello, Varese

Venticinque dipinti di Renato Guttuso, uno dei più interessanti artisti e intellettuali del Novecento italiano, vengono per la prima volta presentati nel capoluogo lombardo, in un percorso a temi che permette di valorizzare i dipinti e l'apparato fotografico, per la maggior parte inedito. La mostra, ai Musei Civici di Villa Mirabello, si potrà visitare fino al 6 gennaio 2020. Orari: martedì-domenica: 9.30-12.30 e 14-18

Eventi per bambini

Il Villaggio degli Elfi al Castello Sforzesco

Al Castello Sforzesco arriva il Villaggio degli Elfi: fino alla fine dell’anno i più piccoli troveranno giochi e attività, laboratori di favole e botteghe dei giochi.