Milano, ladro sorpreso mentre tenta forzare una finestra

La polizia lo ha sorpreso in via Corelli, alla periferia di Milano, mentre stava tentando di forzare una finestra. Così un uomo di 47 anni è finito in manette, con le mani nel sacco, mentre cercava di entrare in un appartamento. A dare l'allarme al 113 i vicini della casa in questione. Il 47enne è stato arrestato per furto.