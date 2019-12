Varese, finisce fuori strada e precipita su un tetto: nessun ferito

Un uomo è uscito illeso dopo un incidente, avvenuto ieri sera a Varese in via Quintino Sella, durante il quale, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente della vettura ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. L'auto è precipitata nel vuoto per alcuni metri ed è atterrata sul tetto di un edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti con autopompa e autogru. Il conducente è uscito illeso dalla sua auto, ma è stato accompagnato in ospedale per precauzione.