Incendio in appartamento a Sesto San Giovanni: intossicato carabiniere

Un vasto incendio è divampato ieri sera a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, distruggendo un appartamento. E’ successo intorno alle 19.30 in un’abitazione al quarto piano di un palazzo di via Gorizia. Sei persone sono rimaste intossicate lievemente, tra cui un carabiniere intervenuto sul posto in soccorso degli occupanti. Due persone sono state portate in ospedale per accertamenti dai soccorritori del 118. Il rogo è stato spento in breve tempo, nella serata di ieri. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con quattro mezzi.