La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA) https://meteo.sky.it/italia

La situazione nel resto della Lombardia

Vigilia di Natale caratterizzata da bel tempo su tutta la Lombardia, grazie a correnti stabili e asciutte nord-occidentali. Qualche addensamento limitato alle Alpi Retiche, con nevischio o neve debole non esclusi. Clima mite per il periodo, con massime diurne superiori ai 10-12°C. Venti deboli in pianura, vivaci in quota da Nordovest.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,7 µg/m³.