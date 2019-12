Buche in strada, Matteo Salvini: “A Milano ho visto un caos romano”

In visita ai bambini dell’ospedale Buzzi di Milano, il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato aspramente lo stato in cui, a suo parere, versano le strade milanesi dopo i danni causati dal maltempo e dall’incuria (FOTO). "Da milanese che vive e lavora a Roma, abituato al disastro di Roma, non mi aspettavo di trovare simile disattenzione e incuria anche a Milano", ha detto Salvini. "Non vorrei che Sala - ha continuato l’ex premier rivolgendosi al sindaco di Milano - si fosse montato la testa e si occupasse soltanto del centro storico. Ma Milano è anche Gallaratese, Bovisa e Quarto Oggiaro". "Girando per Milano ho visto un caos romano", ha concluso Salvini. Milano, strade danneggiate a causa del maltempo. FOTO