Ritrovata in Danimarca la bambina rapita dal padre a Milano

È stata ritrovata in Danimarca, ad Aarhus, e sta bene la bambina rapita il 20 dicembre a Milano dal padre, il siriano M.B., che già l'aveva rapita tre anni fa e l'aveva portata in Siria. La ragazzina è stata rintracciata dagli uomini della squadra mobile di Milano e da quelli dello Scip della Polizia - grazie alla geolocalizzazione del cellulare con il quale la bambina ieri ha chiamato la madre - e attualmente si trova in una struttura della polizia danese. La ragazzina è stata affidata alla madre dopo la separazione dei genitori. Il padre l'aveva presa a scuola senza che il personale, forse non informato, sollevasse questioni.

La vicenda

Il padre era andato nella scuola media in zona Porta Romana, dove la figlia frequenta il primo anno e l'aveva prelevata. Una testimone aveva riferito di averlo visto con due valigie, mentre il suo cellulare risultava spento. La madre, accompagnata dall'avvocato Angelo Musicco, aveva poi denunciato il rapimento al pm Cristian Barilli, titolare del fascicolo. Già tre anni fa, quando la piccola aveva nove anni, il padre con la scusa di condurla in un parco divertimenti, l'aveva rapita e portata in Siria. Il 4 agosto del 2017, con la complicità di un amico, l’individuo, con la bambina, era arrivato non lontano da Damasco, dove vivevano i suoi familiari. Meno di un mese dopo, la madre era arrivata fino in Giordania per cercare di convincerlo a tornare, ma lui era scappato con la figlia. Per almeno due volte aveva poi promesso di rientrare nel nostro paese con la bambina, senza però mai farlo. Il 29 novembre scorso, però, la madre aveva potuto riabbracciare la figlia.

Data ultima modifica 23 dicembre 2019 ore 12:16