Meteo a Milano: le previsioni di oggi 23 dicembre

La situazione meteo in città

A Milano bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Alta pressione in rinforzo e tempo soleggiato su quasi tutta la regione, la permanenza di correnti nordoccidentali in quota favorirà maggiori addensamenti sui crinali alpini di confine, con precipitazioni nevose dai 1200-1400 metri. Temperature miti di giorno; a tratti ventoso, sia in quota sia in pianura.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,3 µg/m³.