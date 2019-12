Treviglio, incendio distrugge pizzeria: sequestrata l’intera area

Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha completamente distrutto una pizzeria situata in via Marco Polo, nella zona nord di Treviglio, nel Bergamasco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato dalle 2:30 alle 9 per spegnere le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti, in quanto quando il rogo è divampato il locale era chiuso.

Le cause restano ancora da chiarire: sono in corso gli accertamenti della polizia di Stato, che ha posto sotto sequestro l’intera area. Al momento, non si esclude alcuna pista.