Incendio in una pista per velivoli nel Lodigiano: nessun ferito

I vigili del fuoco di Lodi hanno spento un incendio esploso all'alba di oggi all'interno della storica pista per velivoli di Cornegliano Laudense (in provincia di Lodi), che ha divorato una casetta di legno usata come luogo di ritrovo dei soci. Fino alle 3 del mattino, nella casetta di legno, si era riunito un gruppo di persone che aveva chiesto la struttura in prestito per festeggiare il Natale. Sui fatti indagano i carabinieri della stazione di Lodi. Tra le ipotesi, non si esclude il dolo.

Le parole del presidente della struttura

Marino Valenti, presidente della struttura, ha dichiarato: "L'incendio è partito dalla zona del barbecue, all'interno della struttura andata a fuoco. Ma noi avevamo tutti gli impianti a posto". Non è il primo rogo che riguarda quest'area. Nonostante questo episodio, l'aviosuperficie rimane comunque in funzione.