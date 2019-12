Maltempo nel Pavese, cresciuto il livello del Po al ponte della Becca

Negli ultimi due giorni in livello del Po è cresciuto in maniera sensibile. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca, alla mezzanotte tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, il fiume era a 0,38 centimetri sotto lo zero idrometrico; alle 19 di ieri sera è salito a più 3,08, con un aumento di 3,46 centimetri in meno di 48 ore. (LIVE BLOG)

Cresce anche il Ticino

Una crescita considerevole, dovuta alle piogge insistenti della giornata di ieri, della notte e di ieri mattina. Nel pomeriggio però il tempo è migliorato e il ritmo di crescita del Po è diminuito: si è ancora abbastanza lontani dai più 3,50 che rappresenta la prima soglia di allarme. È cresciuto anche il Ticino a Pavia, ma al momento non c'è rischio esondazione in Borgo Basso.

I disagi causati dal maltempo

Si disputerà regolarmente il derby di basket Pavia-Vigevano, valido per il campionato di serie B e in programma oggi alle 18 al PalaRavizza di Pavia. Il via libero è arrivato a conclusione del vertice che si è tenuto ieri in Prefettura a Pavia. La riunione, presieduta dal prefetto Silvana Tizzano e con la presenza del sindaco Fabrizio Fracassi, si è resa necessaria a causa di nuove infiltrazioni d'acqua dal tetto dell'impianto pavese dopo le piogge dei giorni scorsi. Un problema che in un primo tempo aveva indotto il Comune a disporre il rinvio dell'incontro. Alla fine si è deciso di consentire lo svolgimento della partita, limitando l'afflusso a mille spettatori (ne erano previsti oltre 2mila) per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Gli abbonati e chi ha già acquistato il biglietto potrà recarsi regolarmente al PalaRavizza; domani verranno messi in vendita gli ultimi 500 biglietti.