Si scontra con un'auto a Rho, morto motociclista di 46 anni

Un uomo di 46 anni è morto la notte scorsa dopo essersi scontrato con un'auto mentre si trovava a bordo della sua moto in località Biringhello a Rho, in provincia di Milano, lungo la statale del Sempione. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Rho per chiarire la dinamica dell'incidente.