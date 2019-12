Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 21-22 dicembre

Per chi volesse prendersi una pausa dallo shopping natalizio, non mancano a Milano gli appuntamenti culturali. Tra le nuove aperture in città, inaugura al Pac una mostra dedicata all’arte australiana, passata e presente. Proseguono poi le grandi esposizioni, dalla fotografia di Vivian Maier al neoclassicismo di Antonio Canova.

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana

"Australia. Storie dagli antipodi" al Pac

Il Padiglione di Arte Contemporanea ospita, fino al 9 febbraio, un percorso interamente dedicato all’arte australiana, tra dipinti, performance, installazioni, sculture, video, disegni, fotografie e opere site specific. Tra le iniziative, si segnala anche il "Naturist Tour" di Stuart Ringholt, che consiste in una visita guidata - prevista a gennaio - alla mostra dove l'artista e i partecipanti saranno nudi. Obiettivo riscoprire la relazione dello spettatore con l'architettura e l'opera d'arte. Orari: mercoledì, venerdì, sabato e domenica 9:30-19:30, martedì e giovedì 9:30-19:30.



Mostre ed eventi in corso a Milano a dicembre 2019

Canova e Thorvaldsen alle Gallerie d’Italia

Le Gallerie d’Italia ospitano fino al 15 marzo 2020 la mostra "Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna", che propone un confronto tra i due maestri della scultura neoclassica e romantica. Esposte 160 opere dei maestri italiano e danese. I due artisti, entrambi a Roma, ingaggiarono una delle più note e produttive sfide confrontandosi sugli stessi temi e soggetti e regalando all'arte alcuni dei capolavori più noti. Orari: mar - dom 9:30-19:30, giov 9:30-22:30.



Vivian Maier allo spazio Forma

Allo spazio Forma Meravigli di Milano sbarca la mostra ‘Vivian Maier. A colori’, che raccoglie una selezione di fotografie a colori, molte delle quali inedite, della ormai celeberrima “tata fotografa”. I pezzi, in mostra fino al 19 gennaio 2020, raccontano la quotidianità di un’America tra gli anni Cinquanta e la metà dei Settanta. Orari: mer-dom 11.00 – 20.00





Filippino Lippi a Palazzo Marino

Torna il consueto appuntamento natalizio a Palazzo Marino con l’arte. Fino al 12 gennaio è esposto un capolavoro di Filippino Lippi, costituito da due grandi tondi che si fronteggiano, uno raffigurante "L'Angelo annunziante" e l'altro "L'Annunziata". Realizzati tra il 1483 e il 1484, quando il pittore allievo di Sandro Botticelli aveva 26 anni, i due lavori sono di proprietà del Comune di San Gimignano (Siena), che li commissionò nel 1482 proprio per ornare la sede del Municipio, e sono conservati nella Pinacoteca Civica della città toscana.

Orari: Tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 20.00, giovedì dalle ore 9.30 alle ore 22.30

'In Goude we trust' a Palazzo Giureconsulti

A Palazzo Giureconsulti arriva la mostra 'In Goude We Trust!', dedicata a Jean Paul Goude, illustratore, regista e creativo francese che collabora da 30 anni con Chanel. Parte del percorso espositivo sono i film Égoïste del 1990 e Coco del 1992, disegni, ektachromes tagliati oltre ad una selezione delle sculture luminose esposte al Centre Pompidou di Parigi nel 2017. Fino al 31 dicembre. Orari: lun 14:30 – 19:00 mar mer ven dom 10:00 – 19:00 giovedì 14:30 – 22:30 sab 10:00 – 22:30

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Antonello da Messina a Pavia

"Oltre lo sguardo. Volti e ritratti nella pittura italiana tra Quattro e Cinquecento. Antonello da Messina a Pavia". E' il titolo della mostra che il Castello Visconteo di Pavia ospiterà fino al 29 marzo 2020, e che accoglie in particolare "Il Ritratto d'uomo" e "Il Ritratto d'ignoto", considerato, per la profondità dello sguardo e il sorriso beffardo, la versione maschile della Gioconda di Leonardo. Esposte anche altre celebri opere come il "Cristo portacroce e monaci certosini" di Ambrogio da Fossano (conosciuto come il Bergognone) e due "Madonna col Bambino", la prima di Hugo Van Der Goes, la seconda di un pittore lombardo. Orari: dalle 10 alle 18, tranne il martedì e nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio



Eventi per bambini

Il Villaggio degli Elfi al Castello Sforzesco

Al Castello Sforzesco arriva il Villaggio degli Elfi: fino alla fine dell’anno i più piccoli troveranno giochi e attività, laboratori di favole e botteghe dei giochi.