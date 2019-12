Cremona, famiglia vittima di sei furti in un anno

Una famiglia residente a Sospiro, nel Cremonese, ha subito in poco più di un anno sei furti, di cui l’ultimo pochi giorni fa. "Siamo esasperati e intimoriti - hanno spiegato le vittime - e non ce la facciamo più. Siamo arrivati al punto che lasciamo sempre un po' di soldi in casa per evitare danni, visto che l'ultima volta ci siamo ritrovati ogni stanza sottosopra". Le vittime abitano in una villetta nel centro del paese.

L'ultimo furto

L'ultimo colpo è avvenuto alle nove di mattina, quando i ladri si sono introdotti in casa forzando una finestra convinti che gli occupanti fossero ormai tutti usciti. Nell’appartamento invece era rimasta la proprietaria, che, dopo aver sentito dei passi sul balcone e i cani che continuavano ad abbaiare, ha chiesto aiuto ai vicini per perlustrare insieme l'abitazione. I ladri però erano già fuggiti, portando via qualche centinaia di euro.