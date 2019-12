La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un'area di bassa pressione in avvicinamento da Ovest determina l'ennesima giornata grigia sulla Lombardia ma con fenomeni assenti o limitati agli estremi settori occidentali. Clima mite per il periodo, neve solo in alta montagna. Ventilazione vivace dai quadranti orientali in Valpadana.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 27,3 µg/m³.