Trenord: sabato 21 dicembre corse gratis su S11 con nuovo Caravaggio

Sabato 21 dicembre si viaggerà gratuitamente sulla linea S11 fra Milano porta Garibaldi e Como San Giovanni, dove sarà in funzione per la prima volta il servizio passeggeri, il nuovo Caravaggio, treno di nuova generazione per il trasporto regionale, ordinato da Trenord a Hitachi Rail (ex Ansaldo).

Dalla stazione di origine e da tutte le fermate successive i passeggeri potranno salire a bordo gratuitamente; all'ingresso riceveranno il biglietto speciale - valido per un adulto ed eventuali ragazzi accompagnati di età inferiore ai 14 anni - per effettuare il viaggio. Sono previste in carrozza animazioni per adulti e bambini.

Orari e destinazioni

La prima corsa è prevista in partenza alle 10:09 da Milano con arrivo un'ora dopo sul capoluogo lariano. Previste visite a bordo treno a Porta Garibaldi sul binario 5 tra le 17 e le 18. Per i viaggiatori lombardi si tratterà di un assaggio, in quanto il convoglio entrerà in servizio sulla S11 a partire dalla seconda metà di gennaio, per essere affiancato a fine mese da un secondo convoglio già giunto nel deposito di Milano-Fiorenza.