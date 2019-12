Meteo a Milano: le previsioni del 17 dicembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Prosegue il flusso meridionale, mite ed instabile. Nuova giornata con piogge diffuse sui settori occidentali, anche persistenti tra varesotto e comasco. Verso Est fenomeni molto più deboli, anche assenti tra cremonese, mantovano e Garda, dove le temperature saliranno fin verso i 15°C. Neve in montagna ma a quote elevate, prossime ai 2000m. Venti in rinforzo da ESE in Valpadana.

La situazione meteo a Lecco

A Lecco cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,7 µg/m³.