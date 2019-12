Droga, sequestro di un chilo e mezzo di cocaina: 3 arresti nel Bresciano

I carabinieri hanno arrestato in provincia di Brescia due uomini di origine albanese, di 37 e 26 anni, e una donna 25enne nata in Bielorussia, per reati inerenti alla droga. I militari hanno sequestrato complessivamente un chilo e mezzo di cocaina, il cui valore si aggira sui 150mila euro.

Gli arresti

I carabinieri hanno arrestato il 26enne, mentre si trovava in auto, dopo una consegna di cocaina effettuata in Vallecamonica. Nella casa dei genitori del giovave, a Cazzago San Martino, sono stati trovati e requisiti 25mila euro in contanti. Sviluppando i contatti del ragazzo, i militari hanno identificato gli altri due coinvolti. Il 37enne albanese e la 25enne bielorussa nascondevano nel baule della loro auto mezzo chilo della stessa sostanza stupefacente.