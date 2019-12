Pavia, crollo di calcinacci dalla Torre dell’Orologio

Alcuni calcinacci sono crollati questa mattina dalla Torre dell’Orologio in piazza Leonardo Da Vinci, nel centro storico della città. A segnalare la caduta è stato un passante. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno transennato l’area immediate vicinanze dell'Università cittadina per ragioni di sicurezza e per consentire le verifiche. I pompieri sono poi entrati subito all'interno per controllare. In queste ore si sta procedendo alla rimozione di eventuali parti pericolanti.

Il sopralluogo dell’Ateneo e di Eucentre

Si sono recati sul posto anche i tecnici dell'Ateneo (ossia l'ente proprietario della struttura) e di Eucentre, l'istituto che effettua controlli periodici sull’edificio. Stando all’ultimo monitoraggio effettuato non erano emerse anomalie.