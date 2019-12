Meteo a Milano: le previsioni di oggi 16 dicembre

La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera a ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un flusso umido ed instabile risale dalla Liguria portando diffusa nuvolosità in Lombardia, dove avremo cieli coperti per tutto il giorno. Attese anche deboli piogge sui settori centro-occidentali. Neve sulle Alpi oltre i 1600-1700m, con temperature in progressivo rialzo in quota. Anche in pianura clima non freddo per il periodo, gelate assenti.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2950m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,8 µg/m³.