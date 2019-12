Nadia Toffa, a Milano inaugurate ambulanze a lei dedicate

Sono state inaugurate questa mattina a Milano nuove ambulanze dedicate a Nadia Toffa, inviata delle Iene scomparsa lo scorso agosto a 40 anni per un cancro. I mezzi saranno al servizio della Cooperativa sociale onlus Mediolanum Soccorso e sono contraddistinti da un cuore con all'interno l'immagine della conduttrice delle Iene.

Le parole dell'assessore De Corato

All’inaugurazione, che si è celebrata in via Feltre, nella sede dell’associazione, ha partecipato l’assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato. "È stato per me un grande piacere prendere parte, questa mattina, al battesimo delle nuove autoambulanze della 'Mediolanum Soccorso', non solo per rendere omaggio all'attività di assistenza e di trasporto della Cooperativa sociale ma, anche, per ricordare con affetto Nadia Toffa, la coraggiosa inviata della trasmissione 'Le Iene', scomparsa a soli 40 anni la scorsa estate", ha detto De Corato.