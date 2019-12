Le previsioni meteo del weekend a Milano del 14 e 15 dicembre

La situazione meteo in città

A Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Sabato subentrano correnti più asciutte dai quadranti nord-occidentali che favoriscono diffusi rasserenamenti entro il pomeriggio sulla Lombardia. Al mattino ancora residua nuvolosità, specie sulle Alpi dove si avranno residue nevicate sui confini retici e alta Valcamonica. Temperature massime in generale rialzo, specie in montagna. Domenica un campo di alta pressione mantiene condizioni di stabilità in Lombardia, ma le correnti tendono a predisporsi da sudovest favorendo l'afflusso di aria più umida nei bassi strati. Tempo in prevalenza soleggiato.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio sabato giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge

La situazione meteo a Mantova

A Mantova sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 29,5 µg/m³.