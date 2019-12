Maltempo, nevica a Milano. Nessun problema alla circolazione

Milano si è svegliata con la neve. Come da previsioni, dalle prime ore del mattino i fiocchi hanno cominciato a cadere sul capoluogo lombardo ma al momento, spiegano vigili del fuoco e vigili urbani, non si segnalano disagi, in quanto non appena tocca terra, la neve si trasforma in acqua. (LE PREVISIONI)

In ogni caso, da mezzanotte è attivo il Centro operativo comunale presso la centrale operativa della protezione civile per il monitoraggio della situazione in città, mentre Atm e Amsa sono state preallertate e sono pronte ad attivarsi con mezzi spargisale per evitare problemi alla viabilità. Il Comune ha invitato i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici, lasciando a casa le auto.

Ieri la prima neve in Valtellina e Valchiavenna

I primi fiocchi di neve in Lombardia si sono però già visti nella giornata di ieri e hanno coperto sotto una coltre bianca diverse località della Valtellina e della Valchiavenna, sia in quota che a fondo valle. La neve è caduta anche nel Mantovano, senza creare problemi alla viabilità.