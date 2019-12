Piazza Fontana, al via il corteo verso Banca Nazionale Agricoltura

Ha preso il via da piazza della Scala il corteo in memoria delle 17 vittime della strage di Piazza Fontana, avvenuta il 12 dicembre di 50 anni fa (LO SPECIALE - L'INTERVENTO DI MATTARELLA). A guidare la manifestazione ci sono i membri dell’associazione dei familiari delle vittime e il presidente del consiglio comunale di Milano, Lamberto Bertolè, seguiti da alcune centinaia di persone.

16:37, un minuto di silenzio davanti alla Banca

Alle 16:37, ora esatta in cui esplose la bomba, il corteo si è fermato davanti alla Banca Nazionale della'Agricoltura. I presenti hanno ricordato le vittime con un minuto di silenzio ed è stata deposta una corona all'ingresso dell'edifcio al civico 4 di piazza Fontana. Evidente la commozione sul volto dei parenti. Il silenzio si è prolungato finché dopo qualche minuto ha preso la parola il vicepresidente dell'associazione delle vittime di piazza Fontana, Matteo Dendena.

Luminarie natalizie spente in memoria della strage

In segno di lutto, le luminarie natalizie a Milano sono state spente alle 14 su iniziativa di diverse associazioni di via dei commercianti, tra cui Corso Vittorio Emanuele, via Mercanti, via Dante, via Orefici, Corso Venezia, Corso Buenos Aires. Spente anche le luci esterne del mercatino di Natale del Duomo e Piazza Scala oltre alla volta e l'albero presenti in Galleria Vittorio Emanuele II nonché la facciata esterna della Rinascente e l'albero di luce in Piazza Duomo. Le luminarie verranno riaccese alle 18.



I familiari delle vittime della strage di piazza Fontana aprono il corteo (Fotogramma)

Data ultima modifica 12 dicembre 2019 ore 16:55