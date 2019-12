Droga, arrestato a Pavia con 40 dosi di cocaina

In un bar a Pavia la polizia ha arrestato un uomo di 38 anni, di origine tunisina, dopo essere stato trovato in possesso di 40 dosi di cocaina. Gli agenti sono entrati nel locale dopo aver notato due persone allontanarsi in tutta fretta non appena avevano visto l'arrivo sul posto della volante. Perquisendo l'uomo, i poliziotti hanno trovato le dosi di cocaina e le hanno sequestrate. Per il 38enne è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di firma. Da quanto appreso, il gestore del bar dove è avvenuto l'arresto è risultato estraneo alla vicenda.