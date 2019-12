La sede ufficiale per la cerimonia di apertura dei giochi invernali di Milano-Cortina, che si svolgeranno nel 2026, sarà San Siro (I PROGETTI DEL NUOVO STADIO – LE FOTO). Giuseppe Sala, sindaco di Milano, durante la conferenza stampa conclusiva del seminario internazionale del Cio sull’evento in questione, ha dichiarato: “La sede ufficiale per la cerimonia di apertura dei giochi invernali di Milano-Cortina è San Siro. E spero che San Siro sarà ancora lì nel 2026“. Il primo cittadino, in merito allo stadio, si era già espresso la scorsa settimana, in seguito all’incontro con i vertici dei club Milan e Inter.

Il presidente del Coni: "A noi va bene tutto, siamo laici"

ll presidente del Coni, Giovanni Malagò, non raccoglie la speranza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e si considera "laico" spettatore della vicenda: "Dobbiamo stare fuori da questa vicenda. Nel dossier è inserito San Siro, ma non so se ci sarà questo San Siro, un altro San Siro, un San Siro piccolo e un altro al fianco. A noi va bene tutto, giusto che la partita riguardi Inter e Milan e il Comune. Noi siamo completamente laici al riguardo".

L’ad dell’Inter: “C’è l’idea di mantenere il Meazza”

L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, al termine dell’incontro di settimana scorsa con il Milan e il Comune di Milano sul tema dello stadio San Siro, aveva dichiarato: "C'è un'idea di mantenimento della superficie di San Siro sui diversi scenari. L'indicazione che abbiamo avuto è questa. L'obiettivo ora è quello ora di lavorare su queste varie ipotesi".

Scaroni: “Mai visti due stadi uno a cento metri dall’altro”

Sul tema aveva parlato anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che aveva definito così l'idea di avere due stadi vicini: "Qualcosa che non ricordo di aver mai visto. Per carità, magari essere 'first', i primi, può essere anche bello, a volte però può essere un po' stupido”.



