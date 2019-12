Incidente filobus Milano, pm valuta una consulenza cinematica

Proseguono le indagini della Procura di Milano sull’incidente tra un filobus della linea 90/91 e un camion della nettezza urbana (FOTO - VIDEO) avvenuto sabato mattina tra viale Bezzi e via Marostica, a seguito del quale ha perso la vita una donna di 49 anni. Per chiarire l’esatta dinamica dello scontro, potrebbe rendersi necessaria anche una consulenza cinematica nel caso in cui dalle analisi del cellulare dell’autista Atm - passato col rosso - e dalle testimonianze dei presenti - che verranno ascoltati nei prossimi giorni - non emergerà un quadro chiaro e preciso di quanto accaduto.

Oggi il pm incontra la polizia locale

È previsto per oggi un incontro tra il pm Rosaria Stagnaro e gli investigatori della polizia locale per fare il punto sulle indagini, che ora si concentrano sul cellulare dell’autista 28enne. Il telefono è stato sequestrato e verrà effettuata una copia forense per accertare se al momento dello schianto l’uomo lo stesse utilizzando o meno.

Il pm, oltre all’autopsia sul corpo della vittima, ha disposto gli esami tossicologici sui conducenti - entrambi indagati per omicidio stradale aggravato e lesioni colpose - e ha dato una delega alla polizia locale per effettuare una serie di indagini al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il video

Lo scontro tra il filobus e il camion è stato ripreso da una telecamera privata di un palazzo nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Il video mostra che l'autista, il quale procedeva a velocità elevata, non si è fermato al semaforo rosso, venendo colpito lateralmente dal camion che avanzava con il verde. Gli inquirenti dovranno valutare diversi elementi, tra cui anche la velocità esatta dei due mezzi.