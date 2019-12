Treviglio, furgone si scontra contro uno scuolabus: 4 feriti lievi

Oggi pomeriggio, uno scuolabus è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Treviglio, in provincia di Bergamo. Il mezzo, a bordo del quale c’erano tre persone, tra cui una bambina di 12 anni, è stato urtato lateralmente da un furgone in via Brignano, come ricostruito alla polizia.

Persone trasportato al Pronto soccorso

Ad avere la peggio nello scontro è stato il conducente del furgone, ma tutte le persone coinvolte sono state trasportate al Pronto soccorso. La 12enne ha riportato alcune lievi ferite.