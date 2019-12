Milano, tubi cadono dal 18esimo piano: ferito operaio di 33 anni

Un operaio di 33 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da alcuni tubi precipitati dal 18esimo piano di un palazzo in ristrutturazione a Milano. L'incidente è avvenuto alle 11 di ieri in via Melchiorre Gioia, all'altezza del civico 22.

L'incidente in via Melchiorre Gioia

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i tubi erano tenuti assieme da un'imbragatura collegata a una gru in movimento, a un tratto si sono sganciati e sono precipitati colpendo di striscio l'operaio, l'impatto ha provocato la rottura del caschetto di protezione. L'uomo, che ha riportato un trauma, è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.