Un uomo di 40 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere uscito di strada con la sua auto finendo in un canale pieno d'acqua. L'incidente è avvenuto verso le 2:45 della scorsa notte in viale Europa a Cusago (Milano). Lo ha comunicato il 118. I sanitari sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco, i soccorritori hanno estratto il conducente che si trovava da solo in auto, immerso nell'acqua. L'uomo è stato trasportato in arresto cardiaco all'ospedale Policlinico di Milano ed è considerato in pericolo di vita. Milano, scontro bus-camion rifiuti, mezzo Atm passa col rosso. VIDEO