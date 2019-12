Nasconde la cocaina nell'airbag, 71enne arrestato nel Milanese

Un uomo di 71 anni, con precedenti per droga, è stato arrestato dalla polizia per avere nascosto in un'auto parcheggiata oltre un chilo di cocaina. P. A., è stato bloccato da alcuni agenti in borghese della Squadra mobile appena uscito dalla vettura, una Ford Focus parcheggiata in via Scarlatti a Buccinasco (Milano), di proprietà di un'altra persona. Addosso al 71enne e in un vano dell'airbag sono stati trovati in tutto 1 chilo e 100 grammi di cocaina, mentre tra l'auto e un appartamento in via Sporting Mirasole, a Opera (Milano), sono stati sequestrati 1.100 euro in contanti. L'uomo è stato portato in carcere in attesa delle valutazioni dell'autorità giudiziaria.