È morta oggi pomeriggio la donna di 49 anni coinvolta ieri nello scontro tra un filobus e un camion per la raccolta dei rifiuti avvenuto a Milano (FOTO). La vittima era finita in coma dopo lo scontro ed era ricoverata al Policlinico di Milano. I familiari della 49enne hanno dato il consenso alla donazione degli organi, come riferiscono fonti dell'ospedale. La donna era stata sbalzata dal filobus durante l'incidente. Soccorsa, le sue condizioni, anche questa mattina, erano apparse gravissime e irreversibili. Complessivamente nell'incidente sono rimaste coinvolte 18 persone, 12 delle quali sono state trasportate in ospedale e sei medicate sul posto.

Filobus passato con il rosso

Il filobus di Atm e il mezzo dell’Amsa si sono scontrati nella mattina di ieri in via Ergisto Bezzi, all'angolo con via Marostica, a Milano. Stando a quanto si apprende, a causare lo scontro sarebbe stato il mancato rispetto del semaforo rosso da parte del mezzo Atm. L'azienda ha fatto sapere di aver già avviato un'indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti. Atm, si legge in una nota, "è impegnata da subito a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto".

Data ultima modifica 08 dicembre 2019 ore 18:29