Sardine, in migliaia per un flash mob a Brescia

Flash mob delle Sardine (IL MOVIMENTO - TUTTE LE MANIFESTAZIONI) in Piazza Vittoria a Brescia. All’appello del neonato movimento per dire “No” alla politica che fomenta odio e discriminazione hanno risposto in migliaia. L’obiettivo, stando a quanto dichiarato, è quello rimarcato nelle altre piazze d’Italia, ossia ribadire “in modo pacato ma deciso i fondamentali valori della Costituzione, che tutela l’uguaglianza e l’ideale antifascista nato dal patriottismo partigiano”



Gli altri cortei



Nella serata di ieri, un migliaio di Sardine secondo i dati della Questura (e circa 3.500 secondo gli organizzatori) sono scese in piazza Amendola a Salerno. La serata, come accaduto già nelle precedenti piazze, si è aperta con le note di 'Bella Ciao' e lo sventolio di cartoncini raffiguranti la sardina, il simbolo della protesta.

Duecento 'sardine nere' del Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli hanno invece partecipato a un corteo quest’oggi, partito da piazza Garibaldi e diretto verso la questura, per chiedere l'accelerazione dei tempi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e il rapido rilascio dei permessi di soggiorno