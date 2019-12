Milano, uomo trovato in possesso di cocaina e pistola: arrestato

Un arresto per droga a Milano. In manette è finito un uomo di 63 anni, trovato in possesso dai carabinieri di una pistola con matricola abrasa e oltre 200 grammi di cocaina suddivisa in dosi. L'uomo, pregiudicato per associazione di tipo mafioso, stupefacenti e furto, è stato bloccato dai militari di Sesto San Giovanni, nel Milanese, al termine di un servizio antidroga. L'arma e 10 cartucce erano nascosti in un doppio fondo ricavato all'interno di un mobile della camera da letto.